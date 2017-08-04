КГК выявил десятки доноров-мошенников

Источник: Ежедневник.by

Факты мошенничества среди доноров были выявлены в ходе проверки выплаты вознаграждений на протяжении 2015−2016 годов.

По данным КГК, в 2015 году в Могилевской области доноров было около 5 тыс., но в 2016 году их количество резко возросло и составило уже 8,2 тыс. Из них лишь 12% сдают кровь и плазму безвозмездно. Остальные же получают все предусмотренные законодательством вознаграждения.

Всех доноров области КГК не проверял — хватило только тех, кто сдавал кровь и плазму в УЗ «Могилевская областная станция переливания крови». В результате проверки выявилось, что около двух десятков доноров использовали тот факт, что учреждение не имеет возможности проверить достоверность предоставленных документов, и подавали справки с повышенным уровнем дневного заработка, который, согласно законодательству, должен компенсироваться донору. При этом отдельные доноры завышали свой заработок в 4−5 раз, в общей сложности получив незаконно более несколько тысяч деноминированных рублей. Они, по сути сделали донорство своим постоянным дополнительным заработком.

Так, например, один молодой парень 30 раз предоставлял справками с недостоверными сведениями, в которых он числился водителем с месячным заработком до 1280 рублей. На самом деле он был всего лишь стажером и получал около 217 рублей в месяц. В результате предоставления недостоверных сведений парень незаконно положил в карман более 2,8 тыс. рублей. С той же организации справки с недостоверными сведениями о зарплате предоставлял и брат парня, хотя он вообще в указанной организации никогда не работал.

Аналогично сдавал кровь и прораб одной строительной фирмы Могилева. Благодаря завышению своего заработка он незаконно получил 1,1 тыс. рублей.

В настоящее время материалы проверки переданы в правоохранительные органы, которые уже возбудили шесть уголовных дел по ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси. Но, судя по всему, это только начало. Вряд ли подобная практика была взята на вооружение только в одном медучреждении в одной области. Почти наверняка, если провести проверки других медучреждений страны, подобные факты также не будут единичны.