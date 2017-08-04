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02:21 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Неизвестный смертельно ранил ножом мужчину на севере Москвы

Мужчина скончался после ножевого ранения в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный в результате конфликта ранил ножом мужчину в районе д. 13 по Локомотивному проезду», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения тела мужчины по указанному адресу, не уточнив подробностей.

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