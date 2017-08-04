Неизвестный смертельно ранил ножом мужчину на севере Москвы
Мужчина скончался после ножевого ранения в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина скончался после ножевого ранения в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестный в результате конфликта ранил ножом мужчину в районе д. 13 по Локомотивному проезду», — сказал собеседник агентства.
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