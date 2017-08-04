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03:30 (мск), источник: РИА Новости

Пучков поручил к осени дать жилье пострадавшим от пожаров под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил к началу сентября обеспечить жильем всех пострадавших от майских пожаров в Красноярском крае и обеспечить развитие всей инфраструктуры.

Источник: РИА Новости

«Мы приняли решение, что к началу сентября строительство или приобретение жилья будет завершено, а до конца сентября должны быть пройдены все приемочные комиссии, с учетом всех недоработок», — сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям в Красноярске.

Он подчеркнул, что также необходимо в полном объеме обеспечить благоустройство и развитие всей социально значимой инфраструктуры.

«В поселке Стрелка мы дополнительно отремонтируем детский сад, который находится рядом и который бойцы МЧС отстояли в сложных условиях», — отметил Пучков.

Министр отметил, что все 606 пострадавших уже получили материальную помощь по 10 тысяч рублей и компенсацию утраты имущества по 100 тысяч рублей.

В свою очередь первый замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко отметил, что все выделенные правительством РФ финансовые средства — 66,6 миллиона рублей — были выплачены пострадавшим.

По его словам, также всем семьям пострадавших выплачены финансовые средства из краевого бюджета, а каждому пострадавшему оказана единовременная материальная помощь. Из бюджета Красноярского края выделены и финансы на строительство, приобретение и капитальный ремонт жилого фонда.

Томенко сообщил, что для обеспечения жильем нуждающихся семей за счет средств краевого бюджета ведется строительство 41 одноквартирного жилого дома в поселке Стрелка, завершается строительство 60-квартирного жилого дома в Канске, проходят процедуру согласования документы на приобретение на вторичном рынке 24 жилых помещений в Лесосибирске.

«По двум населенным пунктам вопросы обеспечения жильем пострадавшим решены. Вновь построенным жильем уже обеспечены 12 семей Бирилюсского района. Еще 13 семей в Нижнеингашском районе переселены в отремонтированное муниципальное жилье», — сказал он.

Крупные пожары произошли на территории Красноярского края 24 мая. Тогда в четырех населенных пунктах огнем были уничтожены 134 жилых дома, в которых проживали 205 семей.

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