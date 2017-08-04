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04:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут пропавшего мужчину

В Иркутске полиция ведет розыск без вести пропавшего мужчины.

Полицейские Иркутска разыскивают 42-летнего Евгения Ершова, который 30 июля 2017 года ушел от супермаркета «Слата» на ул. Ленинградской в неизвестном направлении и на 4 августа обратно не вернулся. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на вид разыскиваемому 40−42 года, его рост около 165−170 см, у него худощавое телосложение, европейский тип лица, темные короткие волосы, глаза темные. У мужчины есть шрамы на правой щеке, верхней губе и левой ноге, а на левом плече — татуировка в виде головы змеи или дракона с открытой пастью. В день исчезновения он был одет в светлую рубаху с коротким рукавом, голубые джинсы и черные полуботинки.

Граждан, обладающих сведениями о пропавшем мужчине, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (3952) 32−24−46, 32−00−02 или 02 (102 — с мобильного).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

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