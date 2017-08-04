В Иркутске ищут пропавшего мужчину
В Иркутске полиция ведет розыск без вести пропавшего мужчины.
В Иркутске полиция ведет розыск без вести пропавшего мужчины.
Полицейские Иркутска разыскивают 42-летнего Евгения Ершова, который 30 июля 2017 года ушел от супермаркета «Слата» на ул. Ленинградской в неизвестном направлении и на 4 августа обратно не вернулся. Как сообщает
Граждан, обладающих сведениями о пропавшем мужчине, полиция просит обратиться по телефонам:
Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.