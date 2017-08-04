Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии

Источник: AP 2017

Террористы планировали взорвать самолет авиакомпании Etihad Airways, выполнявший рейс по маршруту Сидней — Абу-Даби. «Мы будем утверждать в суде, что самодельное взрывное устройство планировалось спрятать в самолете 15 июля», — уточнил он.

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Помимо этого, террористы намеревались совершить теракт с использованием «высокотоксичного сульфида водорода», отметил Фелан, назвав эти планы террористов «самым изощренным заговором, когда-либо раскрытым в Австралии».

В свою очередь заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил, что арестованные поддерживали контакты с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. «Мы утверждаем, что один из арестованных приходится братом одному из главарей ИГ в Сирии и что он познакомил другого арестованного с человеком, которого мы называем контролером», — подчеркнул полицейский.

Ранее представитель Федеральной полиции сообщил, что два арестованных на прошлой неделе жителя Сиднея предстанут перед судом в пятницу и что им предъявят обвинения в подготовке терактов с целью уничтожения пассажирского самолета.