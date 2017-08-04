Девочка-подросток пропала в селе под Хабаровском

Девочка-подросток из села Некрасовка Хабаровского района пропала без вести. Школьница ушла из дома в 23:00 2 августа и с тех пор ее никто не видел. Родственники 16-летней Нигоры Пировой обратились в полицию. Сегодня к поискам, которые ведут правоохранители и сотрудники МЧС, подключится отряд хабаровских волонтеров, сообщает портал «Губерния».

«Сегодня к 12:00 мы соберем группу добровольцев для поиска школьницы. Спасательная операция будет проходить в районе Некрасовки. Пока мы собираем информацию о подростке. Принять участие в поисках может любой желающий. Пока остро не хватает волонтеров с личным автомобилем», — рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

В день пропажи школьница была одета в домашнее платье белого цвета с рисунком — черной розой. При себе у нее был мобильный телефон Samsung. Рост девочки — 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие.