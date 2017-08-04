Девочка-подросток пропала в селе под Хабаровском
Сейчас волонтеры готовятся к поисковой операции.
Сейчас волонтеры готовятся к поисковой операции.
«Сегодня к 12:00 мы соберем группу добровольцев для поиска школьницы. Спасательная операция будет проходить в районе Некрасовки. Пока мы собираем информацию о подростке. Принять участие в поисках может любой желающий. Пока остро не хватает волонтеров с личным автомобилем», — рассказал координатор
В день пропажи школьница была одета в домашнее платье белого цвета с рисунком — черной розой. При себе у нее был мобильный телефон Samsung. Рост девочки — 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие.
Желающие принять участие в поисках сельчанки могут связаться с волонтерами по телефону: