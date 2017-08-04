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04:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Деньги погубили инспектора ДПС в Приморье

Экс-инспектор ДПС был задержан во время получения взятки в размере 50 тысяч рублей, об этом ИА «Deita.ru» сообщает со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Инцидент произошел в конце августа 2015 года. Фигурант уголовного дела, исполняя должностные обязанности, остановил в поселке Шкотово автомобиль без переднего госномера. Им управляла нетрезвая женщина. Автолюбительница проследовала в служебный автомобиль, где инспектор предложил ей передать ему взятку в размере 50 тысяч рублей за непринятие им мер по привлечению ее к административной ответственности. Дав свое согласие, нарушительница позвонила брату и рассказала, что у нее вымогают взятку. Последний сообщил о незаконных действиях сотрудника ДПС в УМВД России по краю. Под контролем оперативников 50 тысяч рублей передали фигуранту, после чего его задержали.

Бывший инспектору осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки, за незаконное бездействие в пользу взяткодателя». Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме этого, суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.

Напомним, что накануне иностранка попыталась дать взятку сотруднику правоохранительных органов в Уссурийске. Сейчас она находится под стражей.

Екатерина Брязгунова.

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