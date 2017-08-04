Деньги погубили инспектора ДПС в Приморье

Инцидент произошел в конце августа 2015 года. Фигурант уголовного дела, исполняя должностные обязанности, остановил в поселке Шкотово автомобиль без переднего госномера. Им управляла нетрезвая женщина. Автолюбительница проследовала в служебный автомобиль, где инспектор предложил ей передать ему взятку в размере 50 тысяч рублей за непринятие им мер по привлечению ее к административной ответственности. Дав свое согласие, нарушительница позвонила брату и рассказала, что у нее вымогают взятку. Последний сообщил о незаконных действиях сотрудника ДПС в УМВД России по краю. Под контролем оперативников 50 тысяч рублей передали фигуранту, после чего его задержали.