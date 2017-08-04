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04:57 (мск), источник: РИА Новости

В Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу в парке

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в одном из самых популярных парков Сан-Франциско, три человека ранены, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Парк «Долорес» расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов, которые приходят сюда загорать и наслаждаться видами города.

Очевидцы инцидента рассказали, что многочисленные посетители сначала приняли выстрелы за фейерверки. После того как стало ясно, что речь идет о стрельбе, в парке началась паника.

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