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04:51 (мск), источник: Восток Медиа

Дело бывшего замглавы Советской Гавани передали в суд

Чиновника обвиняют в получении крупной взятки за покровительство преступной схемы.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города Советская Гавань по инвестиционной политике, поддержке предпринимательства и внешним связям. Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Хабаровского края.

О том, что заместителя городского главы заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, РИА «Восток-Медиа» сообщало ровно год назад. Тогда речь шла о сумме, близкой к двум миллионам рублей. Вместе с чиновником под следствие попал руководитель коммерческой организации, которая занималась выполнением подрядов по сейсмоусилению жилых домов.

Как сообщает в пятницу пресс-служба краевой прокуратуры, осенью 2014 года замглавы получил от директора предприятия свыше 1,3 миллиона рублей «за общее покровительство». Впоследствии подрядчик представил к оплате документы, в которых была завышена стоимость материалов, а должностные лица городской администрации их приняли. Организация получила от совгаванских властей свыше 38 миллионов рублей — при фактических затратах в 18 миллионов.

«Максимальное наказание за совершённое чиновником преступление может составить 15 лет лишения свободы со штрафом в размере, превышающем взятку в 70 раз», — отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что компания-застройщик уже оштрафована — общая сумма взысканий превышает 20 миллионов рублей. Её директор по-прежнему находится под следствием: ему вменяют не только дачу взятки, но и мошенничество в особо крупном размере и коммерческий подкуп.

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