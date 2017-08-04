Дело бывшего замглавы Советской Гавани передали в суд
Чиновника обвиняют в получении крупной взятки за покровительство преступной схемы.
Чиновника обвиняют в получении крупной взятки за покровительство преступной схемы.
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города Советская Гавань по инвестиционной политике, поддержке предпринимательства и внешним связям. Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Хабаровского края.
О том, что заместителя городского главы заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, РИА «Восток-Медиа» сообщало ровно год назад. Тогда речь шла о сумме, близкой к двум миллионам рублей. Вместе с чиновником под следствие попал руководитель коммерческой организации, которая занималась выполнением подрядов по сейсмоусилению жилых домов.
Как сообщает в пятницу
«Максимальное наказание за совершённое чиновником преступление может составить 15 лет лишения свободы со штрафом в размере, превышающем взятку в 70 раз», — отмечается в
Также сообщается, что