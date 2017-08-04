Пожар в дубайском Torch Tower потушен

Источник: AFP 2017

Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 (03:00 мск).

По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.

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Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.

Возгорание произошло в ночь на пятницу, 5 августа. Его причина пока неизвестна.

В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, тогда также обошлось без жертв.