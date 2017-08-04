Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Трамп впервые высказался о введенных им новых санкциях против РФ
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Софи Кальчева рассказала, почему рассталась с Басковым – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
05:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожар в дубайском Torch Tower потушен

Пожарные потушили возгорание в одном из самых высоких жилых зданий в мире — в небоскребе Torch Tower (башня «Факел») в Дубае, передает Reuters.

Источник: AFP 2017

Пожар в 79-этажном сооружении высотой 337 метров был потушен около 04:00 (03:00 мск).

По данным властей, находившиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пострадавших нет. Прилегающие улицы были перекрыты.

Читайте также
В Дубае горит один из высочайших небоскребов в мире

Правительство заявило, что работает над тем, чтобы обеспечить жильем тех, кого затронул пожар.

Возгорание произошло в ночь на пятницу, 5 августа. Его причина пока неизвестна.

В 2015 году Torch Tower уже был поврежден огнем, тогда также обошлось без жертв.

Небоскреб «Факел», построенный в 2011 году, был признан самым высоким жилым зданием в мире. В нем располагается 676 апартаментов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Саркози станет фигурантом уголовного расследования
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь