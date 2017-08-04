Экс-начальника угрозыска в Приморье осудили за мошенничество

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 августа, PrimaMedia.

Бывшего начальника отдела уголовного розыска МОМВД России «Большекаменский» в Приморье приговорили к 5 годам колонии за мошенничество. В суде было установлено, что мужчина, обманным путем завладел квартирой, принадлежащей двум местным жителям, сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Через своего знакомого, занимающегося оказанием риелторских услуг, фигурант уголовного дела ввел в заблуждение потерпевших, пообещав взамен квартиры приобрести каждому комнату в общежитии и денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, погасив при этом имеющуюся задолженность по коммунальным платежам. Поддавшись обману, потерпевшие подписали договор дарения на подставное лицо, однако, взамен обещанное не получили.

В дальнейшем, путем совершения ряда сделок, подсудимый оформил квартиру на родственника, получив возможность использовать недвижимость в своих личных целях. В результате мошеннических действий обманутые граждане лишились квартиры стоимостью более 2 млн рублей.