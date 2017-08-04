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05:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Водитель такси в Иркутске задержал грабителя своей пассажирки

В Иркутске водитель такси Алексей Фролов задержал 36-летнего жителя посёлка Мегет, который похитил у женщины сумку с крупной суммой денег, документами и ключами.

Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 23.00 27 июля таксист доставил пассажирку к дому на ул. Розы Люксембург. Когда женщина зашла в подъезд, водитель услышал ее крики о помощи, а затем в темноте разглядел силуэт убегающего человека. Поняв, что на его пассажирку произошло нападение, Алексей Фролов, не раздумывая, бросился за предполагаемым преступником, вскоре настиг его и обезвредил. Затем мужчина позвонил в полицию и попросил прислать патрульный экипаж.

Когда правоохранители доставили подозреваемого в грабеже в отдел полиции, выяснилось, что ранее он не был судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж), возбуждено. У задержанного изъята похищенная женская сумка.

Водителя такси Алексея Фролова, который задержал подозреваемого в грабеже, по решению руководства межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в ближайшее время поощрят почётной грамотой и ценным подарком за решительные действия в экстремальной ситуации и проявленную активную гражданскую позицию.

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