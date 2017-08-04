Водитель такси в Иркутске задержал грабителя своей пассажирки
В Иркутске водитель такси Алексей Фролов задержал 36-летнего жителя посёлка Мегет, который похитил у женщины сумку с крупной суммой денег, документами и ключами.
В Иркутске водитель такси Алексей Фролов задержал 36-летнего жителя посёлка Мегет, который похитил у женщины сумку с крупной суммой денег, документами и ключами.
Как сообщает 3 августа 2017 года
Когда правоохранители доставили подозреваемого в грабеже в отдел полиции, выяснилось, что ранее он не был судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж), возбуждено. У задержанного изъята похищенная женская сумка.
Водителя такси Алексея Фролова, который задержал подозреваемого в грабеже, по решению руководства межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в ближайшее время поощрят почётной грамотой и ценным подарком за решительные действия в экстремальной ситуации и проявленную активную гражданскую позицию.