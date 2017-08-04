Водитель такси в Иркутске задержал грабителя своей пассажирки

Как сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 23.00 27 июля таксист доставил пассажирку к дому на ул. Розы Люксембург. Когда женщина зашла в подъезд, водитель услышал ее крики о помощи, а затем в темноте разглядел силуэт убегающего человека. Поняв, что на его пассажирку произошло нападение, Алексей Фролов, не раздумывая, бросился за предполагаемым преступником, вскоре настиг его и обезвредил. Затем мужчина позвонил в полицию и попросил прислать патрульный экипаж.