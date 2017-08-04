Жительница края отсудила компенсацию за откушенный лайкой мизинец

Источник: AP 2017

Жительница села Шалинского Манского района отсудила 200 тыс. рублей за откушенный соседской собакой палец. Лайка напала на женщину, когда она возвращалась домой. Материалы дела опубликованы на сайте краевого суда.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Собака сорвалась с цепи и выбежала на улицу со двора. Она подбежала к женщине и откусила мизинец. Животное отогнали соседи, выбежавшие на крик.

«В больнице пострадавшей поставили диагноз “травматическая ампутация на уровне средней трети основной фаланги пятого пальца правой кисти”, в дальнейшем, из-за развившегося осложнения палец пришлось полностью ампутировать», — говорится в сообщении.

Пострадавшая обратилась в суд. Разрешая спор, высшая инстанция постановила, что владелец собаки «не принял мер безопасности для окружающих». В результате суд постановил взыскать в пользу женщины 100 тыс. рублей.