Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Софи Кальчева рассказала, почему рассталась с Басковым – СМИ
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
05:48 (мск), источник: Восток Медиа

Двух жительниц Хабаровского края накажут за фото с лотосами

Девушки сделали букеты из краснокнижных растений.

В дальневосточной столице экологи готовят заявление в полицию на двух девушек, сорвавших несколько цветков краснокнижного лотоса. Нарушительниц закона нашли по их фотографиям, выставленным в социальных сетях.

В своих профилях девушки разместили снимки, на которых красуются с букетами из реликтовых растений. Позже выяснилось, что цветы лотоса они срезали на озере в районе посёлка Николаевка.

«Снимки нам прислали неравнодушные люди. На постах не было хэштегов, поэтому найти их самим было бы нереально. С помощью аккаунтов в соцсетях нашли этих девушек. Сегодня напишем заявление в полицию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель краевого отделения общества охраны природы, руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.

Любительницам краснокнижных цветов грозит штраф в размере от 2,5 до пяти тысяч рублей за один цветок. Ущерб будут рассчитывать представители Роспотребнадзора по ДФО. Подобное наказание в прошлом году понесла молодая хабаровчанка, так же «засветившаяся» с охапкой лотосов в социальных сетях.

Агентство писало, что в Хабаровском районе на озере вблизи села Галкино натянули сигнальную ленту. На эти меры экологи пошли для защиты лотосов. Таким образом активисты просят горожан бережнее относиться к растениям и любоваться ими с берега. Хабаровчане в погоне за красивыми кадрами не только срывают цветы лотоса, но и вытаптывают его корневую систему. Специалисты напоминают, что популяция лотоса по-прежнему ограничена, растение занесено в Красную книгу края и России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Саркози станет фигурантом уголовного расследования
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь