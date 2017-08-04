Двух жительниц Хабаровского края накажут за фото с лотосами

В дальневосточной столице экологи готовят заявление в полицию на двух девушек, сорвавших несколько цветков краснокнижного лотоса. Нарушительниц закона нашли по их фотографиям, выставленным в социальных сетях.

В своих профилях девушки разместили снимки, на которых красуются с букетами из реликтовых растений. Позже выяснилось, что цветы лотоса они срезали на озере в районе посёлка Николаевка.

«Снимки нам прислали неравнодушные люди. На постах не было хэштегов, поэтому найти их самим было бы нереально. С помощью аккаунтов в соцсетях нашли этих девушек. Сегодня напишем заявление в полицию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель краевого отделения общества охраны природы, руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.

Любительницам краснокнижных цветов грозит штраф в размере от 2,5 до пяти тысяч рублей за один цветок. Ущерб будут рассчитывать представители Роспотребнадзора по ДФО. Подобное наказание в прошлом году понесла молодая хабаровчанка, так же «засветившаяся» с охапкой лотосов в социальных сетях.