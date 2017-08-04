50 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

50 человек были эвакуированы из горевшего малосемейного общежития в Иркутске. В результате пожара погиб хозяин квартиры, в которой началось возгорание. По предварительной информации, помещение было захламлено различными предметами и вещами. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные оказались в плену захламленного жилища, где не было ни одного кв. метра свободной площади. Огнеборцы ликвидировали возгорание, с трудом пробираясь среди завалов вещей в квартире. Как предполагают эксперты, причиной возгорания могло стать короткое замыкание», — говорится в сообщении пресс-службы.