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05:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

50 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в Иркутске

Комната, где началось возгорание, была захламлена различными предметами и вещами.

Источник: IrkutskMedia.ru

50 человек были эвакуированы из горевшего малосемейного общежития в Иркутске. В результате пожара погиб хозяин квартиры, в которой началось возгорание. По предварительной информации, помещение было захламлено различными предметами и вещами. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные оказались в плену захламленного жилища, где не было ни одного кв. метра свободной площади. Огнеборцы ликвидировали возгорание, с трудом пробираясь среди завалов вещей в квартире. Как предполагают эксперты, причиной возгорания могло стать короткое замыкание», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате пожара также пострадала кровля дома на площади 230 кв. метров. Залитыми при тушении огня оказались десятки квартир.

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