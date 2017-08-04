Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Умеренные возлияния грозят ожирением
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Группу торговцев героином задержали в Ангарске

В Ангарске полицейские задержали организованную группу наркоторговцев.

Четверых жителей Ангарска в возрасте от 30 до 60 лет, которых подозревают в сбыте героина, задержали сотрудники полиции и следственного отдела № 3 СУ города при силовой поддержке бойцов спецназа полиции. Как сообщает 4 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сыщикам удалось задокументировать факт организации наркобизнеса, после чего одновременно в нескольких районах города прошла опреаци по задержанию его участников, полицейские не позволили злоумышленникам избавиться от улик.

Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых партию героина, деньги, предположительно добытые незаконным путем, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «незаконное производство или сбыт наркотических средств». Санкция этой нормы права предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с наложением штрафа в сумме до 500 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Саркози станет фигурантом уголовного расследования
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь