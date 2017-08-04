Группу торговцев героином задержали в Ангарске
В Ангарске полицейские задержали организованную группу наркоторговцев.
В Ангарске полицейские задержали организованную группу наркоторговцев.
Четверых жителей Ангарска в возрасте от 30 до 60 лет, которых подозревают в сбыте героина, задержали сотрудники полиции и следственного отдела № 3 СУ города при силовой поддержке бойцов спецназа полиции. Как сообщает 4 августа 2017 года
Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых партию героина, деньги, предположительно добытые незаконным путем, банковские и