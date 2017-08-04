Спасатели эвакуировали ночного туриста со скалы на «Столбах»

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ночью спасателям пришлось эвакуировать туриста, который залез на Первый столб в красноярском заповеднике. Мужчину сняли со скалы и проводили до личного автомобиля. Инцидент произошел 4 августа около 3 часов ночи. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Что именно мужчина делал ночью в заповеднике, в сообщении не уточняется. Чтобы снять туриста со скалы, сотрудникам МЧС пришлось обвязать его веревками и с помощью специального оборудования спустить его вниз.

«Выполнены высотные работы. Гр. Н. эвакуирован, и доставлен до личного автомобиля. Спасен 1 человек», — говорится в сводках.