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06:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели эвакуировали ночного туриста со скалы на «Столбах»

Мужчина забрался на скалу и не смог спуститься вниз.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ночью спасателям пришлось эвакуировать туриста, который залез на Первый столб в красноярском заповеднике. Мужчину сняли со скалы и проводили до личного автомобиля. Инцидент произошел 4 августа около 3 часов ночи. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Что именно мужчина делал ночью в заповеднике, в сообщении не уточняется. Чтобы снять туриста со скалы, сотрудникам МЧС пришлось обвязать его веревками и с помощью специального оборудования спустить его вниз.

«Выполнены высотные работы. Гр. Н. эвакуирован, и доставлен до личного автомобиля. Спасен 1 человек», — говорится в сводках.

Напомним, ранее сотрудники МЧС вместе с руководством заповедника «Столбы» заявили, что ночные туристические экскурсии по природному парку опасны для жизни и здоровья. Ночью на путешественников могут напасть дикие животные. Также туристы могут получить травмы или заблудиться.

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