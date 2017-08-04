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06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В кафе «Калифорния» в Красноярске произошел взрыв бытового газа

Инцидент произошел утром 4 августа.

Источник: РИА "Новости"

В красноярском кафе «Калифорния», которое расположено в здании стадиона «Локомотив» на ул. Ленина, произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел утром 4 августа. Сообщение о происшествии поступило в следственные органы в 9:00. В результате два человека получили травмы. Им потребовалась госпитализация.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

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