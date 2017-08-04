В кафе «Калифорния» в Красноярске произошел взрыв бытового газа
Инцидент произошел утром 4 августа.
Инцидент произошел утром 4 августа.
В красноярском кафе «Калифорния», которое расположено в здании стадиона «Локомотив» на ул. Ленина, произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает
Инцидент произошел утром 4 августа. Сообщение о происшествии поступило в следственные органы в 9:00. В результате два человека получили травмы. Им потребовалась госпитализация.
В настоящий момент на месте происшествия работает