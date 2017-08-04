В Приморье собака серьезно покусала двухлетнего мальчика

Как выяснилось, когда мальчик 2015 года рождения находился на улице в селе Дмитриевка, на него напала собака и покусала его. Местные врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в одну из больниц Владивостока, где ребенку диагностировали укушенные раны головы.

Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение, а по факту случившегося полицейские проводят проверку.

Есть ли у собаки хозяин — еще предстоит выяснить. Напомним, случай серьезного нападения собак на детей этим летом в Приморье — не первый: 14 июня в селе Сергеевка во дворе жилого дома на вошедшего на территорию ребенка напал алабай и нанес травмы, несовместимые с жизнью. Чуть позже, 24 июня, во Врангеле сорвавшийся с привязи алабай нанес раны двум девочкам 8 и 11 лет, дети были госпитализированы, а в отношении хозяев собак начались проверки.

Зоозащитники и заводчики пород считают, что во всех случаях нападений собак виноваты люди: сказывается или неправильное содержание животного или прикармливание так называемых «бездомных» собак на улице.