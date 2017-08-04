Спасатели помогли девушке выйти из Новосибирского водохранилища

Девушка зашла в воду и напоролась на торчащую из дна трубу, да так, что уже не могла сойти с места.

«Девушка стояла на глубине около полутора метров, так как труба пропорола ей ногу насквозь и загнулся тот кусок, который вышел наружу,» — сообщает «Инцидент Новосибирск,» — сообщает «Инцидент Новосибирск».

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