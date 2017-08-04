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08:32 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Спасатели помогли девушке выйти из Новосибирского водохранилища

Сама она не могла.

Девушка зашла в воду и напоролась на торчащую из дна трубу, да так, что уже не могла сойти с места.

«Девушка стояла на глубине около полутора метров, так как труба пропорола ей ногу насквозь и загнулся тот кусок, который вышел наружу,» — сообщает «Инцидент Новосибирск,» — сообщает «Инцидент Новосибирск».

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка стала звать на помощь и люди, которые отдыхали в тот день на Обском водохранилище, вызвали спасателей. Помощь подоспела вовремя. К слову, спасателям пришлось изрядно потрудиться. Извлечь трубу из ноги удалось с лишь после нескольких попыток. Далее девушку опекали медики. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

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