Спасатели помогли девушке выйти из Новосибирского водохранилища
Сама она не могла.
Сама она не могла.
Девушка зашла в воду и напоролась на торчащую из дна трубу, да так, что уже не могла сойти с места.
«Девушка стояла на глубине около полутора метров, так как труба пропорола ей ногу насквозь и загнулся тот кусок, который вышел наружу,» — сообщает «Инцидент Новосибирск,» — сообщает «Инцидент Новосибирск».
Девушка стала звать на помощь и люди, которые отдыхали в тот день на Обском водохранилище, вызвали спасателей. Помощь подоспела вовремя. К слову, спасателям пришлось изрядно потрудиться. Извлечь трубу из ноги удалось с лишь после нескольких попыток. Далее девушку опекали медики. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.