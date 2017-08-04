Водолазы подняли со дна Амурской протоки тело комсомольчанина
Мужчина погиб, пытаясь спасти тонувшую девочку.
Мужчина погиб, пытаясь спасти тонувшую девочку.
Хабаровские водолазы извлекли из Амурской протоки в
Тело утонувшего ребёнка водолазы Дальневосточного регионального
«Там же на Амурской протоке водолазы хабаровского отряда нашли и подняли из воды тело мужчины. Его нашли в том же районе, где и девочка была. Работали пять человек из хабаровского филиала и три специалиста из регионального отряда с барокамерой», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник
Вчера спасатели достали из воды сразу два тела: второй случай произошёл в районе озера Мылки. Сегодня у водолазов тоже может сложиться напряжённый день.
«Поступило сообщение о том, что в Солнечном районе утонул человек. Сейчас эта информация уточняется, насколько она правдива. Позвонили местные жители и сообщили, но пока от сотрудников полиции обращений не было», — уточнила Елена Чувашова.
Спасатели сейчас находятся в полной готовности и ждут распоряжении главного управления МЧС о необходимости выдвинуться в Солнечный район на поиски утонувшего. С начала недели в Комсомольском районе утонули уже три человека.
Как ранее сообщало агентство, сотрудники ДВРПСО также работают в селе Некрасовка, где 2 августа пропала 16-летняя девушка. Там поиски ведёт группа из пяти человек с водолазным снаряжением.