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06:38 (мск), источник: Восток Медиа

Водолазы подняли со дна Амурской протоки тело комсомольчанина

Мужчина погиб, пытаясь спасти тонувшую девочку.

Хабаровские водолазы извлекли из Амурской протоки в Комсомольске-на-Амуре тело мужчины, утонувшего накануне. Погибший пытался спасти девочку, которую вместе с подругой уносило течением реки.

Тело утонувшего ребёнка водолазы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России достали вчера, 3 августа, а мужчину удалось найти только сегодня.

«Там же на Амурской протоке водолазы хабаровского отряда нашли и подняли из воды тело мужчины. Его нашли в том же районе, где и девочка была. Работали пять человек из хабаровского филиала и три специалиста из регионального отряда с барокамерой», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы ДВРПСО Елена Чувашова.

Вчера спасатели достали из воды сразу два тела: второй случай произошёл в районе озера Мылки. Сегодня у водолазов тоже может сложиться напряжённый день.

«Поступило сообщение о том, что в Солнечном районе утонул человек. Сейчас эта информация уточняется, насколько она правдива. Позвонили местные жители и сообщили, но пока от сотрудников полиции обращений не было», — уточнила Елена Чувашова.

Спасатели сейчас находятся в полной готовности и ждут распоряжении главного управления МЧС о необходимости выдвинуться в Солнечный район на поиски утонувшего. С начала недели в Комсомольском районе утонули уже три человека.

Как ранее сообщало агентство, сотрудники ДВРПСО также работают в селе Некрасовка, где 2 августа пропала 16-летняя девушка. Там поиски ведёт группа из пяти человек с водолазным снаряжением.

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