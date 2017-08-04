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08:33 (мск), источник: АиФ Омск

Двух пассажиров самолёта Москва-Омск увезли в полицию

Мужчины были пьяны и мешали другим пассажирам.

Два пассажира, летевшие рейсом Москва-Омск, после приземления отправились в отдел полиции из-за дебоша на борту. Об этом сообщает пресс-служба регионального линейного управления на транспорте.

Из диспетчерской службы авиаперелётов позвонили в отделение полиции в аэропорту Омска и рассказали о том, что два пассажира на протяжении всего перелёта вели себя вызывающе: громко разговаривали между собой и мешали окружающим. В связи с этим наряд транспортной полиции попросили подняться на борт самолёта.

Стражи порядка доставили двух пьяных пассажиров в дежурную часть и составили в отношении них административные протоколы в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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