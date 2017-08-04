Двух пассажиров самолёта Москва-Омск увезли в полицию
Мужчины были пьяны и мешали другим пассажирам.
Мужчины были пьяны и мешали другим пассажирам.
Два пассажира, летевшие рейсом
Из диспетчерской службы авиаперелётов позвонили в отделение полиции в аэропорту Омска и рассказали о том, что два пассажира на протяжении всего перелёта вели себя вызывающе: громко разговаривали между собой и мешали окружающим. В связи с этим наряд транспортной полиции попросили подняться на борт самолёта.
Стражи порядка доставили двух пьяных пассажиров в дежурную часть и составили в отношении них административные протоколы в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».