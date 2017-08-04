Уловки для доверчивых. 21 млн рублей отдали мошенникам жители Приангарья

Источник: РИА "Новости"

Доверчивые граждане настойчиво продолжают делиться своими кровными с мошенниками. Сотрудники ГУ МВД России по региону подсчитали: только за полгода 2017-го общая сумма, которую жители Иркутской области поневоле «подарили» злоумышленникам, перевалила за 21,6 млн руб. Притом самым прибыльным месяцем этого полугодия у преступников получился апрель, за 30 дней им удалось «обуть» жителей на 8 млн руб.

«Сами мы не местные».

Один из случаев, который произошёл в июле в микрорайоне Университетском областного центра, полицейские почему-то называют «нестандартной схемой обмана», хотя приём, который использовали мошенники, стар как мир. 26 июля два молодых человека подошли на улице к пенсионеру, представились иностранными студентами и попросили у пожилого жителя ненадолго одолжить денег, а когда они якобы получат перевод из-за границы, всё вернут старику, притом ещё и отблагодарят компенсацией за помощь. Пожилого иркутянина не смутила ни такая наглая просьба, ни то, что «иностранцы» оказались очень похожими на жителей вполне российского Кавказа. В разных отделениях банка он снял со своей сберкнижки 190 тыс. руб. и отдал их «студентам», которые поблагодарили мужчину и тут же скрылись. Только через несколько часов пенсионер понял, что деньги ему вряд ли вернут. Он обратился в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело и сейчас разыскивают «студентов».

Казалось бы, жертвами злоумышленников, как в этой истории, чаще всего становятся пожилые люди. Однако это не так. По словам замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности уголовного розыска ГУ МВД России по региону Антона ДЕСНЕНКО, лишь 20,5% всех жертв — люди старше 55 лет, на уловки преступников часто попадается молодёжь. 35,5% обманутых — люди до 35 лет. Такие, как правило, слишком сильно доверяют незнакомцам из Интернета. В 23% случаев жителей обманывают «продавцы» с известных сайтов объявлений, которые чаще всего выставляют несуществующий товар с заниженной стоимостью и просят покупателя перевести за него предоплату. Естественно, никакого товара покупатель, как правило, в итоге не получает.

Облапошить и своих, и чужих.

Полиция просит не переводить незнакомым вообще никаких предоплат. Но есть способ и проверить интернет-продавца. Через Сеть легко узнать, в каком регионе зарегистрирован его номер телефона. Если поисковик выдаёт вам не Иркутскую область, то вероятность того, что вас пытаются обмануть, особенно высока.

По словам Антона Десненко, чаще всего жители Приангарья становятся жертвами «дистанционных» мошенников из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Московской, Ленинградской, Самарской областей, Приморского края. В нашем регионе больше всего доверчивых граждан, которые попадаются на удочку мошенников, живут в Иркутске (17% от всех случаев мошенничества), Братске, Ангарске, Усолье. Но если посмотреть на «удельный вес» обманутых, то в лидерах отнюдь не крупные города: Железногорск-Илимский, Усть-Кут, Чуна, Киренск.

Пока жители Приангарья чаще обманываются сами, чем пытаются облапошить других, однако, как говорит Десненко, «активность» наших земляков в этом направлении растёт — с начала года полицейские Приангарья поймали в нашем регионе около 30 преступников, каждый из которых обманул минимум 5−10 человек, живущих и в других субъектах страны. Полицейские области за эти полгода раскрыли 38,8% случаев дистанционного мошенничества — это на 6% больше, чем по России в целом.

Языком цифр.

За 7 месяцев 2017-го полиция области зарегистрировала 558 случаев мошенничества через Интернет, за аналогичный период прошлого года таких случаев было больше — 646. За весь 2016 год преступники обманули жителей 1168 раз, в 2015-м — 1679.