Уловки для доверчивых. 21 млн рублей отдали мошенникам жители Приангарья
Уж сколько раз твердили миру: не давайте незнакомым людям деньги, даже если они обещают назавтра вернуть вдвое больше, никому не сообщайте
Уж сколько раз твердили миру: не давайте незнакомым людям деньги, даже если они обещают назавтра вернуть вдвое больше, никому не сообщайте
Доверчивые граждане настойчиво продолжают делиться своими кровными с мошенниками. Сотрудники ГУ МВД России по региону подсчитали: только за полгода 2017-го общая сумма, которую жители Иркутской области поневоле «подарили» злоумышленникам, перевалила за 21,6 млн руб. Притом самым прибыльным месяцем этого полугодия у преступников получился апрель, за 30 дней им удалось «обуть» жителей на 8 млн руб.
«Сами мы не местные».
Один из случаев, который произошёл в июле в микрорайоне Университетском областного центра, полицейские
Казалось бы, жертвами злоумышленников, как в этой истории, чаще всего становятся пожилые люди. Однако это не так. По словам замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности уголовного розыска ГУ МВД России по региону Антона ДЕСНЕНКО, лишь 20,5% всех жертв — люди старше 55 лет, на уловки преступников часто попадается молодёжь. 35,5% обманутых — люди до 35 лет. Такие, как правило, слишком сильно доверяют незнакомцам из Интернета. В 23% случаев жителей обманывают «продавцы» с известных сайтов объявлений, которые чаще всего выставляют несуществующий товар с заниженной стоимостью и просят покупателя перевести за него предоплату. Естественно, никакого товара покупатель, как правило, в итоге не получает.
Облапошить и своих, и чужих.
Полиция просит не переводить незнакомым вообще никаких предоплат. Но есть способ и проверить
По словам Антона Десненко, чаще всего жители Приангарья становятся жертвами «дистанционных» мошенников из Москвы,
Пока жители Приангарья чаще обманываются сами, чем пытаются облапошить других, однако, как говорит Десненко, «активность» наших земляков в этом направлении растёт — с начала года полицейские Приангарья поймали в нашем регионе около 30 преступников, каждый из которых обманул минимум 5−10 человек, живущих и в других субъектах страны. Полицейские области за эти полгода раскрыли 38,8% случаев дистанционного мошенничества — это на 6% больше, чем по России в целом.
Языком цифр.
За 7 месяцев 2017-го полиция области зарегистрировала 558 случаев мошенничества через Интернет, за аналогичный период прошлого года таких случаев было больше — 646. За весь 2016 год преступники обманули жителей 1168 раз, в 2015-м — 1679.
Кстати, чаще на всего на удочку мошенников попадают дамы — 62,4%.