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07:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Бывшего замминистра строительства Хабаровского края будут судить за особо крупную взятку

Денису Кирееву грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: AP 2017

Прокуратура направила в Центральный районный суд Хабаровска дело бывшего заместителя министра строительства края Дениса Киреева. Экс-чиновника будут судить за взятку в 1,3 млн рублей, которую он, по данным следствия, получил на предыдущем посту — заместителя главы администрации Советской Гавани. Год назад в региональном министерстве строительства прошли обыски, а самого Киреева задержали, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

По версии следствия, с 21 октября по 11 ноября 2014 года Денис Киреев получил от директора ООО «Малахит» 1,3 млн рублей за покровительство. Когда компания занималась сейсмоусилением домов в городе, ее руководитель передал в местную администрацию документы на покупку стройматериалов по завышенной цене. При содействии чиновника заявку одобрили, и строительная организация получила из бюджета более 38 млн рублей, хотя ее реальные затраты были на 20 млн меньше.

«Сегодня, 4 августа, заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя», — сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Во время расследования Киреев находился под домашним арестом, заключив со следователями досудебное соглашение. Свою вину бывший чиновник признает. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 15 лет колонии.

Напомним, что ранее руководство ООО «Малахит» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 21 млн рублей.

Сейчас директор компании «Малахит» — фигурант трех уголовных дел: по части 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере), части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и части 1 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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Бывшего замминистра строительства Хабаровского края будут судить за особо крупную взятку
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