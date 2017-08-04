Кузнецова просит установить причины массового отравления детей на турбазе в Бурятии

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в профильные ведомства и властям Бурятии с просьбой выяснить причины массового отравления детей на турбазе в Бурятии.

«Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены. Уверена, что виновные будут наказаны, а республиканские власти сделают свои выводы в отношении коммерческого туристического комплекса, где произошло отравление», — цитирует уполномоченного пресс-служба.

По мнению Кузнецовой, главное сейчас — «оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим детям».

Правительство Бурятии взяло происшествие на особый контроль, в среду была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве, в туристический комплекс была направлена бригада специалистов. У пациентов, находящихся в лечебных учреждениях, состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, в среду несколько десятков туристов, отдыхавших на территории туристического комплекса в местности Лемасово на побережье Байкала, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В течение суток люди с похожими симптомами продолжали поступать с турбазы в медицинские учреждения.