Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Умеренные возлияния грозят ожирением
"С особым вниманием": Путин поручил проверить ситуацию на Байкале
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
«Правит беспредел»: эксперт о разгуле бандитизма на Украине
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Кузнецова просит установить причины массового отравления детей на турбазе в Бурятии

Главное сейчас — «оказать всю необходимую медицинскую помощь».

Источник: РИА "Новости"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения в профильные ведомства и властям Бурятии с просьбой выяснить причины массового отравления детей на турбазе в Бурятии.

«Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены. Уверена, что виновные будут наказаны, а республиканские власти сделают свои выводы в отношении коммерческого туристического комплекса, где произошло отравление», — цитирует уполномоченного пресс-служба.

По мнению Кузнецовой, главное сейчас — «оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим детям».

Правительство Бурятии взяло происшествие на особый контроль, в среду была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве, в туристический комплекс была направлена бригада специалистов. У пациентов, находящихся в лечебных учреждениях, состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, в среду несколько десятков туристов, отдыхавших на территории туристического комплекса в местности Лемасово на побережье Байкала, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В течение суток люди с похожими симптомами продолжали поступать с турбазы в медицинские учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Норильске мужчина причинил травмы новорожденному ребенку
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь