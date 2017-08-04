Массовая авария произошла во Владивостоке
Участники транспортного происшествия ожидают сотрудников Госавтоинспекции.
Участники транспортного происшествия ожидают сотрудников Госавтоинспекции.
Сегодня, 4 августа, во Владивостоке произошло массовое ДТП, участниками которого стали четыре автомобиля, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло в районе улицы Ивановская.
По предварительным данным, ДТП произошло
По словам очевидцев, никто не пострадал.
На данном участке дороги движение автотранспорта затруднено.
Участники транспортного происшествия ожидают сотрудников Госавтоинспекции.