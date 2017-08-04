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07:02 (мск), источник: VLADNEWS

Массовая авария произошла во Владивостоке

Участники транспортного происшествия ожидают сотрудников Госавтоинспекции.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 4 августа, во Владивостоке произошло массовое ДТП, участниками которого стали четыре автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Ивановская.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за невнимательности водителей, которые не выдержали дистанцию.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

На данном участке дороги движение автотранспорта затруднено.

Участники транспортного происшествия ожидают сотрудников Госавтоинспекции.

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