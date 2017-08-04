Самосвал с песком перевернулся во Владивостоке

Сегодня, 4 августа, на Русском острове перевернулся самосвал с песком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло напротив Лабораторного корпуса. По какой причине завалился самосвал — неизвестно. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.