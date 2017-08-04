На Кипре пьяная автоледи сбила туристку из Челябинска

По сообщению полиции Кипра, 57-летнюю гражданку России, находящуюся на отдыхе на Кипре, переходившую дорогу в районе отеля «Flamingo Beach Hotel», сбил автомобиль. Женщина отправлена в центральную больницу Никосии.

За рулем автомобиля находилась 28-летняя гражданка Кипра. Полиция провела тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, который показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 29 Мкг/100мл при максимально разрешенной дозе 22 Мкг/100мл. Второй тест, проведенный через некоторое время, показал 19 Мкг/100мл.

Известно, что челябинка получила травмы головы, перелом ноги и таза. Для облегчения состояния женщину ввели в искусственную кому. Пострадавшей также уже провели операции на ноге и на тазе.