В Омске бухгалтер похитила более 8 млн рублей
Женщина работала бухгалтером в одном из торговых комплексов.
Женщина работала бухгалтером в одном из торговых комплексов.
Более 8 млн рублей похитила омичка, работавшая бухгалтером в торговом комплексе. Об этом сообщает
Следствие установило, что 42-летняя женщина с марта 2012 года по июль 2015 года получала от арендаторов средства за оплату торговых площадей, но деньги она не вносила в кассу собственников торгового комплекса. В результате общая сумма похищенных средств составила 8 млн 800 тыс. рублей.
Деньги омичка использовала для покупки пая в строительстве жилого дома и на личные нужды. На имущество женщины стоимостью 3 млн рублей наложили арест для возмещения причинённого ущерба.
Суд признал её виновной в совершении преступления по ст. 159 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет.