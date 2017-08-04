В Омске бухгалтер похитила более 8 млн рублей

Более 8 млн рублей похитила омичка, работавшая бухгалтером в торговом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Следствие установило, что 42-летняя женщина с марта 2012 года по июль 2015 года получала от арендаторов средства за оплату торговых площадей, но деньги она не вносила в кассу собственников торгового комплекса. В результате общая сумма похищенных средств составила 8 млн 800 тыс. рублей.

Деньги омичка использовала для покупки пая в строительстве жилого дома и на личные нужды. На имущество женщины стоимостью 3 млн рублей наложили арест для возмещения причинённого ущерба.