По факту стрельбы из пистолета в центре Омска заявлений в полицию не поступало

Силовики начали проверку инцидента, произошедшего вчера, 3 августа 2017 года, во дворе многоэтажки по улице Лермонтова, 20. Напомним, вечером один из жильцов выпусти в воздух целую обойму.

Как утверждают очевидцы, он заехал во двор на своем автомобиле. Вышел из него, расстегнул рубашку. Достал пистолет и начал палить в воздух, успокоившись только тогда, когда у него закончились патроны. После этого мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения и плохо себя контролировал, оперативно скрылся в подъезде.

<div id="vk_post_-50738246_1827259"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-50738246_1827259", -50738246, 1827259, 'pjk470bRMdofZF_T76YMZ3yMJQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этот момент во дворе гуляли дети, пенсионеры и мамаша с коляской и все случившееся стало для них неожиданностью. По словам жильцов, мужчина с супругой поселился в этом доме совсем недавно и сразу же затеял ремонт своей квартиры. Но соседи видят эту семейную пару не часто, складывается впечатление, что они заезжают эпизодически. Людей напугало случившееся, однако, как выяснилось, официально в полицию пока никто не заявлял. Тем не менее, по делу началась проверка.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— По информации, размещенной в социальных сетях, 3 августа сотрудниками полиции организована проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и опрашиваются местные жители. В полицию обращений по данному факту не поступало.