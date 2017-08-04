По факту стрельбы из пистолета в центре Омска заявлений в полицию не поступало

Силовики начали проверку инцидента, произошедшего вчера, 3 августа 2017 года, во дворе многоэтажки по улице Лермонтова, 20. Напомним, вечером один из жильцов выпусти в воздух целую обойму.
Как утверждают очевидцы, он заехал во двор на своем автомобиле. Вышел из него, расстегнул рубашку. Достал пистолет и начал палить в воздух, успокоившись только тогда, когда у него закончились патроны. После этого мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения и плохо себя контролировал, оперативно скрылся в подъезде.
В этот момент во дворе гуляли дети, пенсионеры и мамаша с коляской и все случившееся стало для них неожиданностью. По словам жильцов, мужчина с супругой поселился в этом доме совсем недавно и сразу же затеял ремонт своей квартиры. Но соседи видят эту семейную пару не часто, складывается впечатление, что они заезжают эпизодически. Людей напугало случившееся, однако, как выяснилось, официально в полицию пока никто не заявлял. Тем не менее, по делу началась проверка.
Пресс-служба УМВД по Омской области:
— По информации, размещенной в социальных сетях, 3 августа сотрудниками полиции организована проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и опрашиваются местные жители. В полицию обращений по данному факту не поступало.
Результаты проверки пока не известны.