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09:14 (мск), источник: Om1.ru

По факту стрельбы из пистолета в центре Омска заявлений в полицию не поступало

Тем не менее, силовики начали проверку факта применения оружия, о котором сообщали в соцсетях. Очевидцы утверждают, что пьяный мужчина стрелял из пистолета во дворе, напугав гулявших на площадке детей.

Силовики начали проверку инцидента, произошедшего вчера, 3 августа 2017 года, во дворе многоэтажки по улице Лермонтова, 20. Напомним, вечером один из жильцов выпусти в воздух целую обойму.

Как утверждают очевидцы, он заехал во двор на своем автомобиле. Вышел из него, расстегнул рубашку. Достал пистолет и начал палить в воздух, успокоившись только тогда, когда у него закончились патроны. После этого мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения и плохо себя контролировал, оперативно скрылся в подъезде.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этот момент во дворе гуляли дети, пенсионеры и мамаша с коляской и все случившееся стало для них неожиданностью. По словам жильцов, мужчина с супругой поселился в этом доме совсем недавно и сразу же затеял ремонт своей квартиры. Но соседи видят эту семейную пару не часто, складывается впечатление, что они заезжают эпизодически. Людей напугало случившееся, однако, как выяснилось, официально в полицию пока никто не заявлял. Тем не менее, по делу началась проверка.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

 — По информации, размещенной в социальных сетях, 3 августа сотрудниками полиции организована проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и опрашиваются местные жители. В полицию обращений по данному факту не поступало.

Результаты проверки пока не известны.

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