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07:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область просит провести проверку из-за отравления детей на турбазе в Бурятии

Правительство Иркутской области обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку организации танцевального фестиваля в туркомплексе ООО «Группа-Дали» в местности Лемасово Кабанского района Бурятии, где 2 августа 2017 года произошло массовое заражение норовирусной инфекцией.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 4 августа сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на заместителя председателя правительства области Валентину Вобликову. Она рассказала, что фестиваль проводила частная организация, на мероприятие собрались дети и взрослые с разных регионов страны.

После случившегося в Иркутскую область доставили 38 детей и 25 взрослых — участников танцевального фестиваля. «Фестиваль проводился частным образом, организаторы никого не уведомили, участники — в основном подростки и молодые ребята старше 18 лет, на мероприятие приехало очень много родителей, — пояснила Валентина Вобликова. — Узнав о том, что на турбазе произошли случаи отравления и закрыта столовая, правительство региона и администрация Иркутска срочно организовали транспорт и вывоз участников фестиваля домой. В Байкальске ребят прямо в автобусах осмотрели врачи муниципальной больницы, а до Иркутска сопровождали специалисты медицины катастроф и ГИБДД. Всех проверили, в известность поставлены медики по месту проживания детей». Сейчас все ребята отправлены домой, команды из Усть-Илимска и Красноярска были устроены на ночь в гостиницы, 4 августа они тоже отправятся в свои города.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, в больницах Кабанска и Селенги находятся трое человек из Иркутской области из них двое детей. Состояние заболевших удовлетворительное.

В туркомплексе в местности Лемасово, где 2 августа произошло массовое заражение норовирусной инфекцией, отдыхали 290 человек, из которых почти 200 — дети, участники танцевального фестиваля, который проводила организация Baikal Dance Camp. В больницы попали 77 человек из них — 11 взрослых и 66 детей.

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