Иркутская область просит провести проверку из-за отравления детей на турбазе в Бурятии

После случившегося в Иркутскую область доставили 38 детей и 25 взрослых — участников танцевального фестиваля. «Фестиваль проводился частным образом, организаторы никого не уведомили, участники — в основном подростки и молодые ребята старше 18 лет, на мероприятие приехало очень много родителей, — пояснила Валентина Вобликова. — Узнав о том, что на турбазе произошли случаи отравления и закрыта столовая, правительство региона и администрация Иркутска срочно организовали транспорт и вывоз участников фестиваля домой. В Байкальске ребят прямо в автобусах осмотрели врачи муниципальной больницы, а до Иркутска сопровождали специалисты медицины катастроф и ГИБДД. Всех проверили, в известность поставлены медики по месту проживания детей». Сейчас все ребята отправлены домой, команды из Усть-Илимска и Красноярска были устроены на ночь в гостиницы, 4 августа они тоже отправятся в свои города.