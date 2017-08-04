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08:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пятые сутки ищут пропавшего подростка в СКО

Подросток пропал 31 июля в Северо-Казахстанской области, до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. Без вести пропавшего 15-летнего подростка, который 31 июля ушел из дома и не вернулся, ищут в Северо-Казахстанской области, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе регионального департамента внутренних дел.

«ОВД Мамлютского района СКО разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Абдурасулов Изатилла Равшанулы, 28.11.2001 года рождения, проживающий в селе Бостандык Мамлютского района, который 31 июля 2017 года около 11.00 часов ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени местонахождение его неизвестно», — проинформировали в ДВД.

Приметы мальчика: рост 170−173 см, худощавого телосложения, лицо смуглого цвета, волосы темные.

Был одет: олимпийка темного синего цвета, джинсы темного синего цвета, кепка черного цвета, на ногах кроссовки белого цвета.

При себе сотового телефона и документов, удостоверяющих личность, не имел.

Возможные места появления: район авто и железнодорожного вокзала в Петропавловске.

При получении какой-либо информации в отношении мальчика полицейские просят сообщить в полицию.

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