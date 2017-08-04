Пятые сутки ищут пропавшего подростка в СКО
Подросток пропал 31 июля в
Подросток пропал 31 июля в
АСТАНА, 4 авг — Sputnik. Без вести пропавшего 15-летнего подростка, который 31 июля ушел из дома и не вернулся, ищут в
«ОВД Мамлютского района СКО разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Абдурасулов Изатилла Равшанулы,
Приметы мальчика: рост 170−173 см, худощавого телосложения, лицо смуглого цвета, волосы темные.
Был одет: олимпийка темного синего цвета, джинсы темного синего цвета, кепка черного цвета, на ногах кроссовки белого цвета.
При себе сотового телефона и документов, удостоверяющих личность, не имел.
Возможные места появления: район авто и железнодорожного вокзала в Петропавловске.
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