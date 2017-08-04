Киоск свежей выпечки горит в Хабаровске

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Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Киоск, расположенный на улице Суворова в районе ТЦ «Южный парк» загорелся в Хабаровске. Очевидцы происшествия сообщают о взрывах, которые были слышны за версту, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на популярную группу dtp_khv в Instagram.

Сообщение о пожаре в киоске появились около двух часов дня.

«Взрыв такой был сильный!», — сообщает Kurcevaya.

«И не тушат ещё», — добавляет Vbaimetova.

«Взрыв газа, за версту слышно было. Сказали все живы и это самое главное!!!Арбузы теперь по периметру валяются», — сообщила nastia_27rus.

«Пару часов назад там мимо проходила и наслаждалась запахом шашлычка… А тут раз, и уже нет шашлычки. Надеюсь, все целы», — пишет tori_grosheva.