Киоск свежей выпечки горит в Хабаровске
Очевидцы сообщают о взрыве.
Очевидцы сообщают о взрыве.
Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Киоск, расположенный на улице Суворова в районе ТЦ «Южный парк» загорелся в Хабаровске. Очевидцы происшествия сообщают о взрывах, которые были слышны за версту, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на популярную группу dtp_khv в Instagram.
Сообщение о пожаре в киоске появились около двух часов дня.
«Взрыв такой был сильный!», — сообщает Kurcevaya.
«И не тушат ещё», — добавляет Vbaimetova.
«Взрыв газа, за версту слышно было. Сказали все живы и это самое главное!!!Арбузы теперь по периметру валяются», — сообщила nastia_27rus.
«Пару часов назад там мимо проходила и наслаждалась запахом шашлычка… А тут раз, и уже нет шашлычки. Надеюсь, все целы», — пишет tori_grosheva.
По информации