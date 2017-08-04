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08:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске началась проверка по факту взрыва в кафе

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства взрыва бытого газа в кафе, сообщили в следственном комитете региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, взрыв бытового газа произошел сегодня, 4 августа, около 9 утра по местному времени в кафе «Калифорния», расположенном в центре города.

По мнению спасателей, взрыв случился из-за утечки газа из бытового газового баллона объемом 50 литров. В помещении загорелась мебель, ожоги получили два человека, оба они — работники кафе.
На тушении пожара было задействовано 19 человек и шесть единиц техники.

В СУ СКР по Красноярскому краю добавили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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