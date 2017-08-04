В Красноярске началась проверка по факту взрыва в кафе

Источник: РИА "Новости"

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, взрыв бытового газа произошел сегодня, 4 августа, около 9 утра по местному времени в кафе «Калифорния», расположенном в центре города.

По мнению спасателей, взрыв случился из-за утечки газа из бытового газового баллона объемом 50 литров. В помещении загорелась мебель, ожоги получили два человека, оба они — работники кафе.

На тушении пожара было задействовано 19 человек и шесть единиц техники.