В Красноярске началась проверка по факту взрыва в кафе
В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства взрыва бытого газа в кафе, сообщили в следственном комитете региона.
В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства взрыва бытого газа в кафе, сообщили в следственном комитете региона.
По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, взрыв бытового газа произошел сегодня, 4 августа, около 9 утра по местному времени в кафе «Калифорния», расположенном в центре города.
По мнению спасателей, взрыв случился
На тушении пожара было задействовано 19 человек и шесть единиц техники.
В СУ СКР по Красноярскому краю добавили, что сейчас на месте происшествия работает