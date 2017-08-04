В Кызылорде осуждён полицейский, застреливший напарника в здании прокуратуры
Суд приговорил 23-летнего парня к двум годам тюрьмы с возмещением морального и материального ущерба.
Суд приговорил 23-летнего парня к двум годам тюрьмы с возмещением морального и материального ущерба.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области огласил приговор 23-летнему младшему сержанту полиции, случайно застрелившему своего напарника.
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В зале суда полицейский сказал, что сам толком не понял, что произошло, и попросил смягчить наказание.
Первоначально полицейский обвинялся в убийстве, но в ходе главного судебного разбирательства его преступление переквалифицировали на более «мягкую» статью: «Причинение смерти по неосторожности».
«Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 УК РК, и приговорён к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях
Приговор не вступил в законную силу .