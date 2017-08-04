В Кызылорде осуждён полицейский, застреливший напарника в здании прокуратуры

Источник: Informburo.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области огласил приговор 23-летнему младшему сержанту полиции, случайно застрелившему своего напарника.

Как сообщила пресс-служба суда, в день трагедии младший сержант полиции Управления специализированной охранной службы Кызылординской области дежурил со своим напарником в Кызылординской городской прокуратуре. В комнате для охраны он снял с себя ремень со специальными приборами, чтобы поправить кобуру и форму. После он заметил, что у пистолета открыт предохранитель, и для проверки нажал на курок. Пистолет выстрелил, пуля попала в грудь его напарника. Раненый скончался на месте.

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В зале суда полицейский сказал, что сам толком не понял, что произошло, и попросил смягчить наказание.

Первоначально полицейский обвинялся в убийстве, но в ходе главного судебного разбирательства его преступление переквалифицировали на более «мягкую» статью: «Причинение смерти по неосторожности».

«Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 УК РК, и приговорён к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевших взыскан моральный ущерб в сумме 2 млн тенге и материальный в сумме 500 000 тенге», — сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области.