Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Дагестане

«В пятницу утром на федеральной трассе “Кавказ” в Карабудахкентском районе Дагестана произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ 14-й и 7-й модели. По предварительным данным, на встречную полосу выехала “семерка”. В результате аварии три человека погибли, еще шесть были госпитализированы», — сообщил собеседник.

В Главном управлении МЧС России по Дагестану ТАСС уточнили, что ДТП произошло около 04:25 мск, недалеко от поворота на поселок Новый Хушет.