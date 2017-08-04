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08:21 (мск), источник: ТАСС

Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Три человека погибли и еще шесть пострадали в результате ДТП в Дагестане с участием двух легковых автомобилей, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы республиканского МВД.

«В пятницу утром на федеральной трассе “Кавказ” в Карабудахкентском районе Дагестана произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ 14-й и 7-й модели. По предварительным данным, на встречную полосу выехала “семерка”. В результате аварии три человека погибли, еще шесть были госпитализированы», — сообщил собеседник.

В Главном управлении МЧС России по Дагестану ТАСС уточнили, что ДТП произошло около 04:25 мск, недалеко от поворота на поселок Новый Хушет.

«Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 29 человек и 11 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено девять человек и три единицы техники», — добавил представитель МЧС.

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