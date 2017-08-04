Двое детей пострадали в ДТП по вине пьяного водителя тягача в Иркутской области

Столкновение тягача Volvo FM Truck и автомобиля Toyota Caldina произошло на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе накануне, 3 августа. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых двое детей и 34-летняя женщина, находившиеся в салоне универсала. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожной аварии. Предварительно установлено, что водитель большегруза находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МВД.