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08:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое детей пострадали в ДТП по вине пьяного водителя тягача в Иркутской области

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Столкновение тягача Volvo FM Truck и автомобиля Toyota Caldina произошло на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе накануне, 3 августа. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых двое детей и 34-летняя женщина, находившиеся в салоне универсала. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожной аварии. Предварительно установлено, что водитель большегруза находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МВД.

«Медицинское освидетельствование показало, что 46-летний житель Слюдянки, управлявший тягачом Volvo, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него сотрудниками ГИБДД составлены административные протоколы», — рассказали в пресс-службе.

Правонарушителя поместили в спецприемник.

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