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15:07 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Кубани обокрал директора, уволившего его с работы

Вычислить злоумышленника удалось по записям с камер видеонаблюдения.

В полицию Краснодара обратился местный житель и заявил, что из его магазина, расположенного на улице Кубанская Набережная, пропал телефон стоимостью больше 40 тысяч рублей. Пропажа обнаружилась во время ревизии. Стражи порядка осмотрели место преступления и видеозаписи с камер наблюдения и смогли установить парня, причастного к краже. Заявитель в злоумышленнике признал бывшего сотрудника, которого накануне уволил с работы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого подозреваемого на одной из улиц краевого центра. Им оказался ранее не судимый 23-летний уроженец Усть-Лабинского района. Парень признался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон продал одному из знакомых», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

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