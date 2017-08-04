Житель Кубани обокрал директора, уволившего его с работы

В полицию Краснодара обратился местный житель и заявил, что из его магазина, расположенного на улице Кубанская Набережная, пропал телефон стоимостью больше 40 тысяч рублей. Пропажа обнаружилась во время ревизии. Стражи порядка осмотрели место преступления и видеозаписи с камер наблюдения и смогли установить парня, причастного к краже. Заявитель в злоумышленнике признал бывшего сотрудника, которого накануне уволил с работы.