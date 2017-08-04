В Кинель-Черкасском районе застрелили пасечника

В полицию поступило сообщение, что в селе Лугань Кинель-Черкасского района обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в область груди и шеи.

Населенный пункт, где произошло преступление, был малообитаемым: в селе располагаются около десяти старых, полузаброшенных домов. Подворовый обход и разговор с участковым показали, что внимание следует сосредоточить на двух домах: в одном из них проживал пасечник, в другом — двое пастухов. В день совершения преступления трое мужчин участвовали в совместном застолье. В день приезда полиции и представителей следственного комитета двое из них уехали из села.

В результате совместных мероприятий сотрудников полиции и представителей СУ СК России по Самарской области подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались 40-летний местный житель и 39-летний гражданин одного из соседних государств, оба — пастухи. Как установили правоохранители, между тремя мужчинами, живущими по соседству, во время распития алкогольных напитков произошел конфликт. Двое участников застолья, вооружившись обрезом и охотничьим ружьем, которыми пользовались незаконно, совершили несколько выстрелов в оппонента. От полученных травм мужчина, содержащий в Лугани пасеку, скончался.