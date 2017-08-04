Несовершеннолетняя девушка, пропавшая в Хабаровском районе, могла утонуть на озерах
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Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.
Горожанка, пропавшая в Некрасовке и девушка, предположительная утонувшая на озерах в Хабаровском районе, может быть одним и тем же лицом. Пока водолазы продолжают поиски, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник
Ранее агентство сообщало, что в вечернее время 3 августа в Дальневосточный РПСО МЧС поступило обращение о том, что по предварительной информации на озерах возле с. Некрасовка (Хабаровский район) утонула девушка. Сегодня, 4 августа, поисковая группа.
ДВРПСО МЧС в составе 5 человек с водолазным снаряжением прибыла в указанный район и приступила к поискам.
Кроме этого, там же, в Хабаровском районе, Пирова Нигора Рустамовна 2000 года рождения в минувшую среду, 2 августа, вышла из дома в селе Некрасовка Хабаровского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
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— Мы такие сравнения не проводим. Но я могу сказать, что появилась информация в вечернее время от местных жителей, что пропала девушка. Никто точно не видел, заходила она в воду или нет. Предполагают, что могла утонуть. Возможно, речь идет о о том же случае с девушкой, которую ищут гражданские поисковые отряды. Пока водолазы продолжают работать на озерах в Некрасовке, — сотрудник