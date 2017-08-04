Несовершеннолетняя девушка, пропавшая в Хабаровском районе, могла утонуть на озерах

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

Горожанка, пропавшая в Некрасовке и девушка, предположительная утонувшая на озерах в Хабаровском районе, может быть одним и тем же лицом. Пока водолазы продолжают поиски, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник пресс-службы ДВРПСО МЧС Елена Чувашова.

Ранее агентство сообщало, что в вечернее время 3 августа в Дальневосточный РПСО МЧС поступило обращение о том, что по предварительной информации на озерах возле с. Некрасовка (Хабаровский район) утонула девушка. Сегодня, 4 августа, поисковая группа.

Читайте также Девочка-подросток пропала в селе под Хабаровском

ДВРПСО МЧС в составе 5 человек с водолазным снаряжением прибыла в указанный район и приступила к поискам.

Кроме этого, там же, в Хабаровском районе, Пирова Нигора Рустамовна 2000 года рождения в минувшую среду, 2 августа, вышла из дома в селе Некрасовка Хабаровского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В пресс-службе сообщили, что не исключено, что речь идет об одном и том же человеке.