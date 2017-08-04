В Красноярске осудят банду, похитившую 17 «платежек»

Трое красноярцев ожидают суда по обвинению в краже 17 платежных терминалов. Двое 24-летних и один 21-летний молодые люди похищали терминалы в разных районах Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В поисках легкого заработка молодые люди приезжали в Красноярск, Дивногорск, Манский, Партизанский, Емельяновский и Назаровский районы. Они забирали терминалы из магазинов и павильонов, а затем скрывались с украденными «платежками». Общий ущерб составил 1,4 млн рублей.

«После совершения очередной кражи в магазине, подозреваемые были задержаны сотрудниками ДПС на 102 км автодороги Красноярск-Енисейск. Злоумышленниками оказались трое ранее судимых молодых людей 1992, 1992 и 1997 годов рождения», — говорится в сообщении.

На каждого из них были заведены уголовные дела. Красноярцам грозит до 5 лет тюрьмы.