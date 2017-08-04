Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Двухлетний мальчик растрогал пассажиров самолета
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ поведали о радостной реакции Порошенко на санкции по РФ
ПВО США не справилась с крылатыми ракетами Ирака
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
14День Воздушно-десантных войск—2017
09:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске осудят банду, похитившую 17 «платежек»

Молодые люди похищали терминалы в разных районах Красноярского края.

Трое красноярцев ожидают суда по обвинению в краже 17 платежных терминалов. Двое 24-летних и один 21-летний молодые люди похищали терминалы в разных районах Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В поисках легкого заработка молодые люди приезжали в Красноярск, Дивногорск, Манский, Партизанский, Емельяновский и Назаровский районы. Они забирали терминалы из магазинов и павильонов, а затем скрывались с украденными «платежками». Общий ущерб составил 1,4 млн рублей.

«После совершения очередной кражи в магазине, подозреваемые были задержаны сотрудниками ДПС на 102 км автодороги Красноярск-Енисейск. Злоумышленниками оказались трое ранее судимых молодых людей 1992, 1992 и 1997 годов рождения», — говорится в сообщении.

На каждого из них были заведены уголовные дела. Красноярцам грозит до 5 лет тюрьмы.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Курагино пьяный водитель сбил 42-летнюю женщину
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ узнали о планах Генпрокуратуры проверять цены на продукты
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
Путин поручил ликвидировать экологический ущерб на Байкале
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь