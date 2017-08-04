В Красноярске осудят банду, похитившую 17 «платежек»
Молодые люди похищали терминалы в разных районах Красноярского края.
Молодые люди похищали терминалы в разных районах Красноярского края.
Трое красноярцев ожидают суда по обвинению в краже 17 платежных терминалов. Двое 24-летних и один 21-летний молодые люди похищали терминалы в разных районах Красноярского края. Об этом сообщили в
В поисках легкого заработка молодые люди приезжали в Красноярск, Дивногорск, Манский, Партизанский, Емельяновский и Назаровский районы. Они забирали терминалы из магазинов и павильонов, а затем скрывались с украденными «платежками». Общий ущерб составил 1,4 млн рублей.
«После совершения очередной кражи в магазине, подозреваемые были задержаны сотрудниками ДПС на 102 км автодороги
На каждого из них были заведены уголовные дела. Красноярцам грозит до 5 лет тюрьмы.
Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю.