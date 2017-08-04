Магнитогорца ожидает суд за серьги, сорванные с ушей старушки
Житель Магнитогорска Челябинской области, с целью грабежа вырвавший сережки из ушей пожилой женщины, вскоре предстанет перед судом.
Житель Магнитогорска Челябинской области, с целью грабежа вырвавший сережки из ушей пожилой женщины, вскоре предстанет перед судом.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, 82-летняя женщина получила повреждения ушных раковин. Преступник подкараулил ее у продуктового магазина и «проводил» до подъезда, где и напал на жертву.
Но уже на следующий день мужчину 1979 года рождения задержали. Похищенные украшения обнаружились в ломбарде.
Следствие установило, что нападение на старушку обвиняемый совершил уже будучи осужденнным условно за аналогичное преступление.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска.