Магнитогорца ожидает суд за серьги, сорванные с ушей старушки

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, 82-летняя женщина получила повреждения ушных раковин. Преступник подкараулил ее у продуктового магазина и «проводил» до подъезда, где и напал на жертву.

Но уже на следующий день мужчину 1979 года рождения задержали. Похищенные украшения обнаружились в ломбарде.

Следствие установило, что нападение на старушку обвиняемый совершил уже будучи осужденнным условно за аналогичное преступление.