Четверо жительниц Самарской области пострадали при взрыве в Абхазии

Министерство здравоохранения Абхазии опубликовало список пострадавших при взрыве в селе Приморском. По данным ведомства, четверо пострадавших — уроженцы Самарской области.

В их числе три жительницы Самары и одна уроженка Тольятти, сообщает 63.ру.