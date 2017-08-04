Четверо жительниц Самарской области пострадали при взрыве в Абхазии
Трое из них их Самары, одна из Тольятти.
Трое из них их Самары, одна из Тольятти.
Министерство здравоохранения Абхазии опубликовало список пострадавших при взрыве в селе Приморском. По данным ведомства, четверо пострадавших — уроженцы Самарской области.
В их числе три жительницы Самары и одна уроженка Тольятти, сообщает 63.ру.
Напомним, ЧП произошло в селе Приморское Гудаутского района. Взрыв прогремел на складе боеприпасов министерства обороны в среду, 2 августа. В результате происшествия пострадали 33 гражданина Российской Федерации из Москвы,