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09:55 (мск), источник: НИА Самара

Четверо жительниц Самарской области пострадали при взрыве в Абхазии

Трое из них их Самары, одна из Тольятти.

Министерство здравоохранения Абхазии опубликовало список пострадавших при взрыве в селе Приморском. По данным ведомства, четверо пострадавших — уроженцы Самарской области.

В их числе три жительницы Самары и одна уроженка Тольятти, сообщает 63.ру.

Напомним, ЧП произошло в селе Приморское Гудаутского района. Взрыв прогремел на складе боеприпасов министерства обороны в среду, 2 августа. В результате происшествия пострадали 33 гражданина Российской Федерации из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Калуги, Ижевска, Оренбурга и других городов, погибли две жительницы северной столицы.

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