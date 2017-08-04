Уфимские спасатели извлекли из реки ночных пловцов

«В темное время суток очень сложно сориентироваться на местности. Выбрав неверное направление, вы можете уплыть дальше от берега либо же плыть в середине водоема, думая, что пробираетесь к суше, напрасно тратя последние силы. А на необорудованном пляже, какой и выбрали двое мужчин, спрятано множество неприятных “сюрпризов”: неровное, с ямами и рытвинами дно, коряги, водоросли, мусор. Шансы, что вас увидят, придут на помощь — минимальны. Поэтому рекомендуем вам воздержаться от ночного отдыха на воде, дождаться утра и пойти на официальный пляж, где вы сможете вдоволь поплавать под присмотром спасателей», — пояснила Яна Калинина.