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10:35 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский распорядился помочь челябинке, пострадавшей в ДТП на Кипре

В частности, он обратился в Минздрав РФ с просьбой о предоставлении спецборта для транспортировки женщины на родину.

Губернатор Борис Дубровский оперативно отреагировал на новость о жительнице Челябинска, которая пострадала в ДТП на Кипре, — глава региона распорядился оказать 57-летней женщине необходимую помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу руководителя областной администрации.

По данным зарубежных информационных агентств, туристка попала в ДТП в Ларнаке в 03.00, 29 июля. 57-летняя женщина переходила дорогу в районе отеля Flamingo Beach Hotel, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку госпитализировали в центральную больницу Никосии.

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского региональное министерство здравоохранения сделало запрос в клинику Кипра, куда госпитализирована челябинка. Также по установленному российским законодательством порядку направлено обращение в адрес руководителя министерства здравоохранения РФ Вероники Скворцовой с просьбой о предоставлении спецборта для транспортировки пострадавшей на родину.

Окончательное решение о транспортировке будет приниматься Минздравом РФ после получения всех необходимых документов о состоянии здоровья попавшей в больницу туристки.

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