Грабителю из Челябинска отказали в УДО
Челябинский областной суд, с подачи регионального прокурора, оставил за решеткой осужденного за грабеж и тяжкие телесные повреждения.
Челябинский областной суд, с подачи регионального прокурора, оставил за решеткой осужденного за грабеж и тяжкие телесные повреждения.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, решением Калининского районного суда 37-летний преступник был освобожден
С судебным решением не согласился прокурор и направил в областной суд апелляцию. В ней он указал, что заключенный, не отличался примерным поведением. Кроме того, за всё время отбывания наказания он не предпринял никаких действий, чтобы возместить потерпевшим ущерб. К тому же, Калининский суд не уведомил потерпевших о заседании по ходатайству их обидчика об УДО, что является грубым нарушением.
Челябинский облсуд согласился с доводами прокурора и отменил постановление коллег из Калининского района.