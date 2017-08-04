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10:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Грабителю из Челябинска отказали в УДО

Челябинский областной суд, с подачи регионального прокурора, оставил за решеткой осужденного за грабеж и тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, решением Калининского районного суда 37-летний преступник был освобожден условно-досрочно на 9 месяцев 10 дней. В 2011 году он с подельниками совершил кражу и грабеж с применением насилия, повлекшего сильный вред здоровью.

С судебным решением не согласился прокурор и направил в областной суд апелляцию. В ней он указал, что заключенный, не отличался примерным поведением. Кроме того, за всё время отбывания наказания он не предпринял никаких действий, чтобы возместить потерпевшим ущерб. К тому же, Калининский суд не уведомил потерпевших о заседании по ходатайству их обидчика об УДО, что является грубым нарушением.

Челябинский облсуд согласился с доводами прокурора и отменил постановление коллег из Калининского района.

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