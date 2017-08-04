Мошенники предлагают пенсионерам Севастополя обменять «похоронные» деньги
Пенсионерам Севастополя стоит быть менее доверчивыми. На горячую линию Отделения ПФР поступают звонки от горожан по поводу участившихся случаев мошенничества.
Пенсионерам Севастополя стоит быть менее доверчивыми. На горячую линию Отделения ПФР поступают звонки от горожан по поводу участившихся случаев мошенничества.
В дома пожилых людей стучатся якобы «работники» Пенсионного фонда и предлагают заполнить анкету. В процессе опроса выясняются детали о наличии денег «на похороны». Целью визита
Обо всех изменениях в пенсионном законодательстве население информируется через средства массовой информации, а также на приемах в клиентских службах Пенсионного фонда, в том числе с помощью мобильной клиентской службы, о работе которой заранее оповещаются жители отдаленных районов города. Призываем пожилых людей быть бдительными и осторожными! Не пускайте в свои дома проходимцев с их «благими» намерениями и обо всех подобных фактах незамедлительно сообщайте, в первую очередь, в правоохранительные органы, — обращаются к своим подопечным сотрудники Пенсионного фонда.