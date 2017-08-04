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10:44 (мск), источник: КрымPress

Мошенники предлагают пенсионерам Севастополя обменять «похоронные» деньги

Пенсионерам Севастополя стоит быть менее доверчивыми. На горячую линию Отделения ПФР поступают звонки от горожан по поводу участившихся случаев мошенничества.

В дома пожилых людей стучатся якобы «работники» Пенсионного фонда и предлагают заполнить анкету. В процессе опроса выясняются детали о наличии денег «на похороны». Целью визита лже-работники объявляют проведение реформы денег и необходимостью обменять купюры с доплатой. Вновь напоминаем, что специалисты Пенсионного фонда не предлагают услуги «на дому», не проводят обмен денег, не продают лекарства и пр. Все государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации бесплатно, — подчёркивают в ведомстве.

Обо всех изменениях в пенсионном законодательстве население информируется через средства массовой информации, а также на приемах в клиентских службах Пенсионного фонда, в том числе с помощью мобильной клиентской службы, о работе которой заранее оповещаются жители отдаленных районов города. Призываем пожилых людей быть бдительными и осторожными! Не пускайте в свои дома проходимцев с их «благими» намерениями и обо всех подобных фактах незамедлительно сообщайте, в первую очередь, в правоохранительные органы, — обращаются к своим подопечным сотрудники Пенсионного фонда.

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