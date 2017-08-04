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10:03 (мск), источник: БЕЛТА

Минчанка обнаружила гадюку в своей газовой плите

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обнаружила гадюку в своей газовой плите, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение в МЧС поступило 3 августа от взволнованной хозяйки квартиры в доме на ул. Ландера в Минске. Женщина рассказала, что в газовой плите находится змея. Хозяйка с дочерью хотели попить чаю, но, подойдя к плите, услышали странное шипение и даже увидели хвост, после чего незамедлительно обратились за помощью по номеру 101.

Прибывшие на место работники МЧС осмотрели плиту и обнаружили змею в одной из конфорок. При помощи специального инструмента спасатели извлекли пресмыкающееся. Отловленной змеей оказалась гадюка. Никто не пострадал.

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 Минчанка обнаружила гадюку в своей газовой плите
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