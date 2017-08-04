Минчанка обнаружила гадюку в своей газовой плите
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обнаружила гадюку в своей газовой плите, сообщили БЕЛТА в МЧС.
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка обнаружила гадюку в своей газовой плите, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение в МЧС поступило 3 августа от взволнованной хозяйки квартиры в доме на ул. Ландера в Минске. Женщина рассказала, что в газовой плите находится змея. Хозяйка с дочерью хотели попить чаю, но, подойдя к плите, услышали странное шипение и даже увидели хвост, после чего незамедлительно обратились за помощью по номеру 101.
Прибывшие на место работники МЧС осмотрели плиту и обнаружили змею в одной из конфорок. При помощи специального инструмента спасатели извлекли пресмыкающееся. Отловленной змеей оказалась гадюка. Никто не пострадал.