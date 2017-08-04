Владивостокский бизнесмен осужден за организацию стоянки под ЛЭП

Прокурор Владивостока обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к местному коммерсанту о запрете осуществления деятельности по размещению стоянки автомобильного транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.

Как установлено в судебном заседании, размещение стоянки автотранспортных средств в охранной зоне высоковольтной ЛЭП на земельных участках в районе улицы Толстого во Владивостоке с компанией не согласовывалось. Участки, на которых расположена автостоянка, полностью располагаются в охранной зоне высоковольтной линии. В границах одного из них расположена опора ЛЭП, от которой идут воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел выводу о том, что организация автостоянки и оказание ответчиком услуг в охранной зоне линии электропередач, а также непосредственно под линией электропередач ставит под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан.