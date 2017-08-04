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11:29 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский бизнесмен осужден за организацию стоянки под ЛЭП

Предприниматель подвергал опасности жизнь людей и их автомобили.

Прокурор Владивостока обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к местному коммерсанту о запрете осуществления деятельности по размещению стоянки автомобильного транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.

Как установлено в судебном заседании, размещение стоянки автотранспортных средств в охранной зоне высоковольтной ЛЭП на земельных участках в районе улицы Толстого во Владивостоке с компанией не согласовывалось. Участки, на которых расположена автостоянка, полностью располагаются в охранной зоне высоковольтной линии. В границах одного из них расположена опора ЛЭП, от которой идут воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел выводу о том, что организация автостоянки и оказание ответчиком услуг в охранной зоне линии электропередач, а также непосредственно под линией электропередач ставит под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения. Вопросы его фактического исполнения находятся на контроле в прокуратуре Владивостока.

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