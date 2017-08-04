Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:22 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре арестовали велосипедного вора

Полицейские Кунгура задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в серии краж велосипедов.

Вор был задержан, когда перевозил чужой велосипед в подвал заброшенного дома. Там же были найдены еще два украденных велосипеда.

Выяснилось, что все три кражи были совершены в одну ночь из подъездов домов по улицам Ильина и Просвещения.

Общая сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.

В настоящее время по трем фактам хищений возбуждены уголовные дела.


Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин пообещал подумать об участии в выборах президента
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь