В Кунгуре арестовали велосипедного вора
Полицейские Кунгура задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в серии краж велосипедов.
Полицейские Кунгура задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в серии краж велосипедов.
Вор был задержан, когда перевозил чужой велосипед в подвал заброшенного дома. Там же были найдены еще два украденных велосипеда.
Выяснилось, что все три кражи были совершены в одну ночь из подъездов домов по улицам Ильина и Просвещения.
Общая сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.
В настоящее время по трем фактам хищений возбуждены уголовные дела.