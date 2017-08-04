В Кунгуре арестовали велосипедного вора

Вор был задержан, когда перевозил чужой велосипед в подвал заброшенного дома. Там же были найдены еще два украденных велосипеда.



Выяснилось, что все три кражи были совершены в одну ночь из подъездов домов по улицам Ильина и Просвещения.



Общая сумма ущерба составила более 27 тысяч рублей. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.



В настоящее время по трем фактам хищений возбуждены уголовные дела.





